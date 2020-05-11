اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اليمن تعلن عدن مدينة موبوءة

أعلنت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اليمن الاثنين عدن مدينة موبوءة بعد ارتفاع حالات الإصابة إلى 35 حالة.

وقالت اللجنة على تويتر إن هذا القرار اتخذ بعد انتشار عدة أمراض في المدينة بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

وأعلنت اللجنة في ساعة متأخرة من مساء الأحد 17 حالة إصابة جديدة بكورونا منها عشر حالات في عدن مما أدى إلى رفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 51 من بينها ثماني حالات وفاة.

المصدر: رويترز