الملك سلمان يوجه بصرف قرابة ملياري ريال معونة رمضان

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بصرف زهاء ملياري ريال معونة شهر رمضان المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن المنحة هي لمستفيدي ومستفيدات الضمان الصحي في المملكة، وتبلغ قيمتها 1,850 مليار ريال.

وستقسم مبالغ الصرف بواقع 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع، على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.

بواقع 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 11, 2020

وأضافت الوكالة السعودية، أن "هذه المكرمة الكريمة تأتي حرصا من ملك البلاد على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين".

المصدر: "واس"