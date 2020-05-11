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الملك سلمان يوجه بصرف قرابة ملياري ريال معونة رمضان

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الملك سلمان يوجه بصرف قرابة ملياري ريال معونة رمضان
Reuters
العاهل السعودي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز
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أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بصرف زهاء ملياري ريال معونة شهر رمضان المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن المنحة هي لمستفيدي ومستفيدات الضمان الصحي في المملكة، وتبلغ قيمتها 1,850 مليار ريال.

وستقسم مبالغ الصرف بواقع 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع، على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.

وأضافت الوكالة السعودية، أن "هذه المكرمة الكريمة تأتي حرصا من ملك البلاد على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين".

المصدر: "واس"

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