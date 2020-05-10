تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى متواصل رغم المطالبات بفتحه

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الاستمرار في تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا، على الرغم من المطالبة بفتحه للمصلين.

وذكر المجلس في بيان، أن "الأسباب الاحترازية التي أوجبت قرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك ما زالت قائمة، وما زالت المرجعيات الطبية تحذر من رفع التعليق حرصا على حياة المصلين وعدم إلحاق الضرر جراء الاختلاط واسع النطاق".

وأوضح، أن "موضوع رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى غير خاضع للعواطف الدينية أو الضغط على إدارة الأوقاف، إنما هو مسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية يتحملها المجلس بالتشاور مع المرجعيات الصحية ذات الاختصاص والكفاءة والتي ما زالت تشدد على استمرار التعليق".

ورأى المجلس أن تخفيف قيود الدخول إلى بعض الأماكن والمرافق من خلال التحكم بالعدد وشروط السلامة "لا ينسحب على المسجد الأقصى".

وقال في بيانه، إن "أي قرار برفع تعليق دخول المصلين يعني السماح لعشرات الآلاف من المواطنين من كافة المناطق الفلسطينية بالدخول والصلاة في الأقصى".

وسجلت السلطات الفلسطينية 547 إصابة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشار الوباء في مارس الماضي، منها 172 حالة في القدس.

المصدر: "رويترز"