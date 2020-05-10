جائحة فيروس كورونا تغادر 5 مدن سعودية

أفادت البيانات الجديدة التي نشرتها اليوم الأحد وزارة الصحة السعودية بأن فيروس كورونا المستجد غادر 5 مدن في المملكة مع تعافي كل المصابين بالمرض فيها.

وتشير معلومات موقع متابعة مستجدات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة إلى أن 5 مدن غادرت قائمة الحالات النشطة للإصابة بعدوى "COVID-19"، وذلك بعد تسجيل شفاء الحالة الأخيرة في كل من العقيق ورياض الخبراء وأم الدوم، وتعافي 4 مصابين في أحد رفيدة، ومريضين اثنين في سيهات.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تشهد فيه السعودية وتيرة مرتفعة لزيادة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق من الأحد أعلنت وزارة الصحة تسجيل ارتفاع قياسي لعدد المصابين على أساس يومي، حيث بلغ 1912 حالة لتصل الحصيلة العامة إلى 39048.

وأفادت الوزارة برصد 7 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 246 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 11457 شخصا.

المصدر: سبق + وسائل إعلام سعودية