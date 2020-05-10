التحالف العربي: مزاعم الحوثيين بترحيل السعودية 800 صومالي لليمن لا أساس لها من الصحة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن "مزاعم" الحوثيين بترحيل السعودية 800 صومالي لليمن، كاذبة.

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وأضاف أن "ما نشرته الميليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة 800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر محافظة الجوف غير صحيح ولا أساس له من الصحة... هذه المزاعم ما هي إلا امتدادا للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها المليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الإفريقية إلى اليمن".

وأشار إلى أن الحوثيين قاموا في شهر أبريل "بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من 8000 شخص من المهاجرين من الدول الإفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة، ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس كورونا ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية".

وأكد أن السعودية "تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإيواء".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية