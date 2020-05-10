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الاحتجاجات تتجدد في بغداد بعد ليلة حرق مقار حزبية في محافظات جنوبية

أخبار العالم العربي

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عادت الاحتجاجات إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، بعد أيام على بدء عمل حكومة مصطفى الكاظمي.

وقال مراسلنا إن "المتظاهرين حاولوا عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء الحكومية، وتمكنوا من عبور الحاجز الأول الموجود على الجسر وصولا إلى المنطقة الفاصلة بين قوات مكافحة الشغب والساحة".  

الاحتجاجات تتجدد في بغداد بعد ليلة حرق مقار حزبية في محافظات جنوبية

الاحتجاجات تتجدد في بغداد بعد ليلة حرق مقار حزبية في محافظات جنوبية

وأضاف أن "متظاهرين حشدوا منذ أيام لاحتجاجات اليوم، لكن بعض التنسيقيات والاتحادات الطلابية اعترضت على الخطوة بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا".

وأشار إلى أن "الليلة الماضية شهدت حرق مقر منظمة بدر وعددا من مقرات الأحزاب في محافظة واسط، كما أحرقوا منزل النائب عن كتلة صادقون النيابية (عصائب أهل الحق) سعد الميالي في ذات المحافظة".

الاحتجاجات تتجدد في بغداد بعد ليلة حرق مقار حزبية في محافظات جنوبية

الاحتجاجات تتجدد في بغداد بعد ليلة حرق مقار حزبية في محافظات جنوبية

المصدر: RT

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