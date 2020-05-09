وفاة ثاني طبيب بفيروس كورونا في الكويت

نعت جمعية أطباء الأسنان الكويتية، الطبيب الهندي راو فازوديفا (54 سنة) الذي توفي بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وعمل الطبيب أخصائي علاج أقنية الجذور بالصفوف الأمامية في مستشفى "الأحمدي".

والطبيب الراحل من الجالية الهندية ويعمل في الكويت منذ حوالي 15 عاما، وهو ثاني طبيب يأخذه الفيروس، بعد الطبيب المصري أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، طارق حسين مخيمر، أمس الأول.

وأعلنت وزارة الصحة الكویتیة السبت تسجیل 415 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد في عموم البلاد، لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7623 حالة، في حین تم تسجیل حالتي وفاة لیصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى تاريخه 49.

المصدر: "القبس" + وكالات