العراق.. شفاء طفلة من فيروس كورونا

أعلنت دائرة الصحة في محافظة كربلاء وسط العراق السبت، عن شفاء طفلة كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الدائرة في بيان عنها، إن "طفلة بعمر 7 سنوات، كانت مصابة بفيروس كورونا، شفيت تماما من الفيروس وغادرت ردهة العلاج المركز، في مدينة الإمام الحسين الطبية".

وأضاف البيان، أنه "بذلك يرتفع إجمالي المتعافين في المحافظة من الفيروس إلى 83 مريضا، فيما المتبقون قيد العلاج 19 فقط".

وأشار بيان لوزارة الصحة العراقية، إلى أن مجموع الإصابات في البلاد بلغ 2679، والوفيات 107، وتماثل 1702 للشفاء".

المصدر: "السومرية نيوز"