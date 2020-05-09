المغرب.. خلو 4 أقاليم في منطقة سوس ماسة من فيروس كورونا

أعلنت الجهات المغربية المختصة خلو 4 أقاليم في منطقة سوس ماسة من فيروس كورونا المستجد، واستقرار الحالة الوبائية بباقي الأقاليم.

وما زالت الحالة الوبائية في سوس ماسة، تشهد تغييرات في عدد حالات الإصابة المؤكدة، لاسيما في وسط العمال بمنطقة إنزكان آيت ملول، وذلك بعد تسجيل حالة إصابة جديدة اليوم السبت، ضمن بؤرة عائلية جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة إلى 67 حالة.

وظهرت البؤرة العائلية عندما أصيب أحد أقارب طبيبة داخلية مصابة بالفيروس بالمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان بالعدوى منها.

وبذلك يصل إجمالي العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى منطقة إنزكان آيت ملول، منذ ظهور الجائحة، إلى 37 حالة تم تسجيلها في مناطق جماعات القليعة، آيت ملول، إنزكان والدشيرة الجهادية.

المصدر: "هسبريس"