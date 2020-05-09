المغرب.. لا وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أنها لم تسجل وفيات جديدة بفيروس كورونا منذ أمس الجمعة، فيما ازداد عدد الإصابات بواقع 199 حالة خلال آخر 24 ساعة.

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وبلغت حصيلة الإصابات في البلاد 5910 حالات، والوفيات 186، مقابل 2461 حالة شفاء سجلت 137 منها خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك منذ الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بالعدوى في المملكة في الثاني من مارس الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن معدل الوفيات بالفيروس مستمر في الانخفاض منذ نهاية أبريل ليصل حاليا إلى 3.1%، فيما تواصل نسبة التعافي ارتفاعها وبلغت 41.6%، فيما مددت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية المعلنة في 20 مارس، حتى 20 مايو الحالي.

ومن المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني في 18 مايو خطة للرفع التدريجي للقيود المفروضة في إطار الطوارئ.

المصدر: RT



