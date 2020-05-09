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رسالة من أردوغان إلى الكاظمي

أخبار العالم العربي

رسالة من أردوغان إلى الكاظمي
Reuters
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بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، برسالة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد خلالها أن بلاده ستكون مع العراق من أجل وحدته وازدهاره.

وشدد الرئيس التركي على وجود الإرادة الضرورية لدى أنقرة، لدفع العلاقات بين البلدين الى أبعد مما هي عليه حاليا.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، إن رئيس الوزراء العراقي "تلقى رسالة تهنئة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدم خلالها التهنئة بنيل حكومة الكاظمي ثقة مجلس النواب العراقي".

وأشار أردوغان، بحسب البيان إلى أن "حكومة الكاظمي جاءت نتيجة للجهود المستمرة لتشكيلها، وتمنى أن تكون خيرا للشعب العراقي والمنطقة".

المصدر: السومرية نيوز

 

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