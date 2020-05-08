ليبيا.. مقتل 4 من عائلة واحدة إثر سقوط صاروخ على منزلهم قرب طرابلس

أعلنت قيادة عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي، عن مقتل أربعة مدنيين من عائلة واحدة، إثر سقوط صاروخ على منزلهم ‎في عين زارة بالعاصمة طرابلس.

واتهمت القيادة في بيان نشر على صفحتها في "فيسبوك"، قوات "الجيش الليبي" التابعة للمشير خليفة حفتر بتنفيذ الهجوم، لافتة إلى أن الضحايا هم محمد وعبد المنعم وأشرف وليلى التواتي.

وأشارت وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق في وقت سابق، إلى أن أرتالا عسكرية لقوات "بركان الغضب" توجهت نحو قاعدة "الوطية" لاستعادتها من قوات المشير حفتر.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من شن قوات الوفاق الوطني، ضربات جوية على قاعدة "الوطية" غرب العاصمة طرابلس، قالت إنها "استهدفت مقاتلين موالين للجيش الوطني الليبي".

واتهم المجلس الرئاسي التابع للوفاق قوات حفتر بمخالفة الهدنات التي سبق أن قبلت بها الحكومة، قائلا: "ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبدا في ما يعلن من هدنة، لأنه اعتاد على الغدر والخيانة".

ناصر حاتم - الشأن الليبي

المصدر: RT + وكالات