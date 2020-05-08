بن زايد يوجه بسداد تكاليف علاج الحالات الحرجة لمصابي كورونا

وجه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بسداد تكاليف علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا عن طريق استخدام "الخلايا الجذعية".

وتأتي المبادرة، عقب إعلان مركز "أبوظبي للخلايا الجذعية" مؤخرا، تمكنه من الوصول إلى العلاج المساعد ونجاح التجربة على 73 حالة، حيث شفيت وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز وتشجيع الأبحاث الطبية لتطوير علاج داعم للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالإمكانات البشرية والفنية، وتسهيل إجراءات تعميمه على كافة مستشفيات الدولة.

ويستهدف العلاج بالخلايا الجذعية، "الحالات الحرجة"، حيث يعكس العلاج إضافة إلى الإجراءات الطبية المتخذة تظافر الجهود للإسهام في وضع حد للوباء.

ويتضمن العلاج "استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها"، وتمت تجربة العلاج في الإمارات على العديد من الحالات التي شفيت بعد تلقيها العلاج.

ويقوم التأثير العلاجي على تجديد خلايا الرئة، وتعديل استجابتها المناعية، لمنعها من المبالغة في رد الفعل على عدوى كورونا، والتسبب في إلحاق الضرر بمزيد من الخلايا السليمة.

المصدر: "وام"