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السعودية.. ولادة قيصرية ناجحة لمصابة بكورونا والطفل بصحة جيدة

أخبار العالم العربي

السعودية.. ولادة قيصرية ناجحة لمصابة بكورونا والطفل بصحة جيدة
مستشفى قوى الأمن في الرياض
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أجرى فريق طبي بمستشفى قوى الأمن في الرياض، عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بفيروس كورونا، في ظل إجراءات احترازية مشددة.

وأوضح رئيس قسم طب النساء والولادة بالمستشفى هيثم بدر، أن المريضة اشتبه في إصابتها بالفيروس أثناء متابعتها لحملها في العيادة.

وأضاف بدر أن الفريق الطبي بدأ بالخطة العلاجية للمريضة بالتعاون مع قسمي طب الأطفال ومكافحة العدوى، تماشيا مع الإجراءات الوقائية لحماية الطاقم الطبي ودون التأثير على كفاءة الرعاية المقدمة.

وأكد رئيس قسم طب الأطفال محمد الزهراني، أن المولود صحته جيدة وأنه خضع للفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

وأضاف أن الطفل وضع في العزل بقسم عناية الأطفال حيث يخضع للمراقبة والاطمئنان والتأكد من خلوه من أي أعراض من فيروس كورونا، وفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات.

المصدر: واس

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