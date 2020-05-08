السعودية.. القبض على مروج مخدرات وبحوزته 92 كغ من الحشيش

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن دورياتها الأمنية في منطقة جازان تمكنت من القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وضبطت بحوزته 92 كغ من مادة الحشيش المخدر.

وصرح مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن "الدوريات الأمنية بمركز السلف بمحافظة الدائر بمنطقة جازان تمكنت من القبض على المتهم، بعد ورود معلومات مؤكدة".

وأضاف: "جرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، وإحالته لجهة الاختصاص".

وأعلن المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني أمس الخميس "القبض على شخصين، وهما مواطن، ومقيم في العقدين الثالث والرابع من العمر، ضبط بحوزتهما 3452 قرصا مخدرا، وقطعة تزن 1.5 كيلوغرام من مادة الحشيش، وسلاح ناري".

المصدر: "عكاظ"