مصر.. الأطباء يستخرجون عملة معدنية من مريء طفلة بعد 70 يوما - صورة

تمكن فريق طبي في مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة بمصر، من استخراج عملة معدنية من فئة نصف جنيه عالقة في مريء طفلة عمرها عامان، وذلك بعد أكثر من 70 يوما من ابتلاعها لها.

وأكد مدير عام المستشفى أحمد الرفاعي، أن "الطفلة ابتلعت العملة المعدنية دون أن يلاحظ أحد من أسرتها الأمر، وأنها بدأت تعاني من صعوبة في البلع ورفض تناول الطعام ونوبات قيء متكرر".

وأشار، إلى أنها "كانت تستجيب للعلاج بشكل جزئي ثم بدأت تعانى من صعوبة في التنفس ونوبات اختناق وكانت تأخذ جلسات استنشاق وبعد معاناة لمدة 70 يوما، طلب الطبيب المعالج عمل أشعه على الصدر، أظهرت وجود جسم معدني يشبه العملة في المريء".

وتابع: "استقبل مستشفى الأطفال الحالة وتم إجراء أشعة مقطعية لها، أظهرت وجود العملة المعدنية في منطقة المريء، وتم استخراجها بالمنظار، ودون أي تدخل جراحي".

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT