الإمارات.. رمضان 30 يوما لهذا العام

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يكون شهر رمضان لهذا العام 30 يوما، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اتفاق بين أغلب الدول العربية على غرة شهر شوال.

وقال الجروان، إن "هلال شهر شوال لهذا العام سيولد يوم الجمعة في الـ22 من مايو 2020، الساعة 21:39، أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء السبت، ليكون الأحد 24 مايو 2020، غرة شهر شوال، وبهذا من المتوقع أن يكمل شهر رمضان 30 يوما".

وأضاف، أنه "عادة يستمر شهر رمضان (وأي شهر في التقويم الهجري) قرابة ثلاث سنوات في الشهر الميلادي ذاته، لذا من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في 13 أبريل من عام 2021، وفي العام 2022 سيكون في الثاني من شهر أبريل".

وتوقع الجروان اتفاق أغلب الدول العربية على غرة شوال، لأن "عمر الهلال وقت الغروب مساء السبت 23 مايو، أكبر من 20 ساعة في أغلب الدول العربية".

وفي السياق، قال، إن "القمر سيكتمل في 14 رمضان، مساء الخميس السابع من مايو، في الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي للإمارات".

المصدر: "الإمارات اليوم"