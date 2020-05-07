 
مباشر

كورونا.. عشرات الإصابات الجديدة في السودان

أخبار العالم العربي

كورونا.. عشرات الإصابات الجديدة في السودان
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ntoj

أعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم الخميس، عن تسجيل 78 أصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي.

إقرأ المزيد
السودان يسجل 4 وفيات و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السودان يسجل 4 وفيات و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بلغ 930، فيما وصل عدد الوفيات إلى 52، مع تماثل ما مجموعه 92 شخصا للشفاء.

وتم تسجيل معظم الإصابات (794) في ولاية الخرطوم، التي شهدت أيضا 10 من إجمالي حالات الوفاة.

وكانت حصيلة اليوم السابق في البلاد 74 إصابة، و4 وفيات، حسب بيانات وزارة الصحة.

وفرضت العاصمة السودانية الخرطوم منذ 18 أبريل المنصرم حظرا شاملا في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا