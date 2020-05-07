كورونا.. عشرات الإصابات الجديدة في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم الخميس، عن تسجيل 78 أصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي.

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وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بلغ 930، فيما وصل عدد الوفيات إلى 52، مع تماثل ما مجموعه 92 شخصا للشفاء.

وتم تسجيل معظم الإصابات (794) في ولاية الخرطوم، التي شهدت أيضا 10 من إجمالي حالات الوفاة.

وكانت حصيلة اليوم السابق في البلاد 74 إصابة، و4 وفيات، حسب بيانات وزارة الصحة.

وفرضت العاصمة السودانية الخرطوم منذ 18 أبريل المنصرم حظرا شاملا في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

المصدر: RT