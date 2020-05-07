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مصريون يستقبلون متعافيا من فيروس كورونا بطريقة غريبة (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصريون يستقبلون متعافيا من فيروس كورونا بطريقة غريبة (فيديو)
Reuters
مصر
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نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو من مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، للحظة استقبال أهالي إحدى المناطق لمتعاف من فيروس كورونا بطريقة غريبة.

وتظهر في الفيديو مجموعة كبيرة من أهالي المنطقة والأطفال في تجمع خطير يحتفلون بعودة الرجل المتعافي من الفيروس، حيث قاموا بإشعال النيران واستخدام الطبل والزمامير.

ويشكل هذا الاحتفال خطرا كبيرا على صحة المتواجدين، حيث يزيد من خطر الإصابة بالفيروس بسبب الاقتراب والتلامس بينهم.

المصدر: القاهرة 24

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