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السعودية تسجل ارتفاعا قياسيا ثانيا على التوالي في حصيلة الإصابات بكورونا

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السعودية تسجل ارتفاعا قياسيا ثانيا على التوالي في حصيلة الإصابات بكورونا
Reuters Ahmed Yosri
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شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية ارتفاعا قياسيا جديدا بتسجيل السلطات الصحية 1793 حالة جديدة للفيروس في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة بلغ 33731 حالة.

وشهدت حصيلة الإصابات اليوم في المملكة ارتفاعا قياسيا ثانيا على التوالي، بعد تسجيل 1687 إصابة يوم أمس.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة، مقارنة مع 9 وفيات في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا كورونا في البلاد حتى الآن إلى 219 حالة وفاة.

وتماثل 1015 مريضا للشفاء من كورونا في المملكة منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 7798.

المصدر: RT

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