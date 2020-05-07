مصر تستعد لتصنيع نوع جديد من الكمامات

تستعد أكاديمية البحث العملي في مصر لتصنيع وإنتاج مجموعة منتجات رئيسية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بينها نوع جديد من الكمامات.

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وستقوم الأكاديمية بتصنيع مطهرات للأسطح والمباني والمنشآت العامة ومعقمات طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية كمرحلة أولى.

وستنتج أيضا كمامات جديدة (ماسكات طبية) مبتكرة متعددة الاستخدامات وقابلة للتعقيم أو تغيير الفلتر طبقا للمعايير الدولية.

وستجري بحوث ودراسات عاجلة لإنتاج مطهرات ومعقمات لا تعتمد على الكحول الإيثلي حتى تتغلب على نقص الكحول وارتفاع ثمنه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية