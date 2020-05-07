 
مباشر
عاجل
الحكومة المصرية تقرر تمديد حظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان

احتجاجات أمام البرلمان وقصر العدل في بيروت (فيديو)

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ntlq

أفاد مراسلنا في لبنان، بانطلاق تحركات شعبية أمام البرلمان وقصر العدل في بيروت، في تجدد للحركة الاحتجاجية، رغم قرار التعبئة العامة الذي أصدرته الحكومة احترازيا من تفشي كورونا.

إقرأ المزيد
بيروت تستعيد الحياة جزئياً
بيروت تستعيد الحياة جزئياً

وقد نفذت مجموعات من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين من الحراك الشعبي في طرابلس (شمال لبنان) وبلدة المرج البقاعية (وسط) وصيدا (جنوب لبنان)، وذلك إثر المواجهات التي حصلت الأسبوع الماضي.

كذلك تجمع عدد آخر من المحتجين عند مدخل مجلس النواب اللبناني في بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وعدم اتخاذ إجراءات حكومية فاعلة لمواجهة الأزمة.

احتجاجات أمام البرلمان وقصر العدل في بيروت (فيديو)
RT
احتجاجات أمام البرلمان وقصر العدل في بيروت (فيديو)
RT
احتجاجات أمام البرلمان وقصر العدل في بيروت (فيديو)
RT


وتجددت التظاهرات في لبنان التي انطلقت في 17 أكتوبر من العام 2019، احتجاجا على الأوضاع المعيشية الخانقة وارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية.

وكانت الحكومة اللبنانية وافقت الأسبوع الفائت على خطة اقتصادية إنقاذية، طلبت بموجبها مساعدة من صندوق النقد الدولي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا