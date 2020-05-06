الإمارات تسجل قفزة جديدة في الإصابات بفيروس كورونا

سجلت الإمارات، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا لمعدل زيادة الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، حيث بلغت هذه الحصيلة 546 حالة جديدة مقابل 462 أمس الثلاثاء.

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم، بارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 546 حالة بعد إجراء أكثر من 25 ألف فحص جديد، ليصل العدد العام للمصابين إلى مستوى 15738.

ويمثل هذا الارتفاع معدلا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بالفيروس في البلاد مقارنة مع إحصائية الثلاثاء، وسجلت يوم 2 مايو 561 حالة، وفي 3 مايو 561، وفي 4 مايو 567، وفي 5 مايو 462.

وأعلنت الوزارة كذلك عن رصد 11 وفاة جراء المرض لجنسيات مختلفة، ليبلغ العدد العام لضحايا الجائحة 157 شخصا، بعد أن بلغت هذه الحصيلة اليومية 8 في إحصائية 2 مايو، و7 في 3 مايو، و11 في 4 مايو، و9 في 5 مايو

وذكرت أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 3359 شخصا، بعد تسجيل 206 حالات شفاء جديدة خرجت من المستشفيات "وعادت إلى بيوتها وإلى ممارسة حياتها الطبيعية".

المصدر: وام