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العراق.. عملية جديدة للحشد الشعبي لملاحقة عناصر "داعش"

أخبار العالم العربي

العراق.. عملية جديدة للحشد الشعبي لملاحقة عناصر
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أفراد الحشد الشعبي العراقي
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أطلقت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، عملية أمنية لملاحقة عناصر "داعش" غربي المحافظة بالقرب من الحدود السورية.

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وقال الحشد في بيان صحفي إن "الألوية 40 و53 و44 بمشاركة مديرية مقاتلة الدروع للحشد الشعبي شرعوا بعملية أمنية بحثا عن فلول داعش في قضاء تلعفر وقرى غرب نينوى".  

وأضاف أن "العملية شملت أيضا تطهير مطار جنيف ومنطقة الحضر".  

وأشار البيان إلى أن "العملية جاءت في إطار استراتيجية لإنهاء أي وجود خلايا نائمة تابعة لداعش قد تستهدف أمن مناطق غرب نينوى".  

وأعلنت هيئة الحشد العشبي، أمس الثلاثاء، استعدادها لشن عملية أمنية واسعة في ثلاث محافظات، بغية مطاردة عناصر "داعش".

المصدر: RT

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