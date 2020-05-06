سوريا.. جماعة مسلحة تدمر وتفكك برج محطة زيزون الحرارية بريف حماة (فيديو)

قالت وسائل إعلام سورية اليوم الأربعاء، إن "الحزب الإسلامي التركستاني" أقدم على تفكيك برج محطة كهرباء زيزون الحرارية بريف حماه الشمالي الغربي.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر محلي في ريف حماة بأن مسلحين من الجنسية الصينية في تنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" قاموا باستقدام آليات ومعدات هندسية، صباح الأربعاء، إلى منطقة زيزون بريف حماة الشمالي الغربي، وبدأوا بتفكيك ما تبقى من المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء.

وأضافت المصادر أن عملية التفكيك تأتي بعد تراجع تمويل المسلحين الصينيين في المنطقة والذين لجأوا الى سرقة المحولات الكهربائية والمحاصيل الزراعية للمدنيين، وبيعها إلى تجار أتراك بهدف تغطية نفقاتهم.

وتعرضت محطة زيزون الحرارية للسرقة عبر مراحل كان آخرها صباح اليوم من خلال تفكيك المبرد الخاص بالمحطة.

وتقع شركة "محطة زيزون" ضمن ما يسمى "إمارة الحزب الإسلامي التركستاني" التي تم تخصيصها للمسلحين الصينيين الذين وفدوا إلى سوريا منذ العام 2012.

وكانت المحطة قد خرجت عن الخدمة في النصف الثاني من العام 2015، بعد القصف الذي تعرضت له المنطقة التي كانت تحت سيطرة فصيل "جيش الفتح" المعارض، والذي بسط سيطرته على المحطة الحرارية في يونيو من العام نفسه.

ودشنت سوريا محطة زيزون في يونيو عام 1998، وكانت تعد إحدى أكبر محطات توليد الكهرباء في البلاد وتغذي مناطق واسعة من محافظات حماة وإدلب واللاذقية وطرطوس، وتتألف المحطة من 3 مجموعات توليد غازية مع كامل ملحقاتها.

المصدر: وسائل إعلام سورية