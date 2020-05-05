ليبيا.. دوي انفجارات في العاصمة طرابلس

أفاد مراسل RT في ليبيا نقلا عن شهود عيان يوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات متواصلة في العاصمة الليبية طرابلس.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قولهم إن انفجارا وقع بمخزن للذخيرة في منطقة الشارع الغربي غرب طرابلس.

وأضافت أن أصوات الرصاص تسمع بوضوح من عدة مناطق في المدينة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى سماع صوت انفجار ضخم في منطقة قرجي، ولم يتبين بعد طبيعة الانفجار وأسبابه.

#عاجل | #ليبيا.. مقتل مدني وزوجته وإصابة ابنهم نتيجة سقوط قذيفة أطلقتها مليشيات حفتر على منزلهم جنوبي طرابلس (مصدر طبي للأناضول) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 5, 2020

المصدر: RT + وكالات