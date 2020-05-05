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السعودية تسجل أول انخفاض للإصابات اليومية بكورونا منذ نحو أسبوعين وترصد أكبر ارتفاع للمتعافين

السعودية تسجل أول انخفاض للإصابات اليومية بكورونا منذ نحو أسبوعين وترصد أكبر ارتفاع للمتعافين

أخبار العالم العربي

السعودية تسجل أول انخفاض للإصابات اليومية بكورونا منذ نحو أسبوعين وترصد أكبر ارتفاع للمتعافين
Reuters Ahmed Yosri
الرياض في زمن وباء فيروس كورونا
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سجلت السعودية، اليوم الثلاثاء، أول انخفاض لوتيرة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي منذ نحو أسبوعين، حيث بلغ هذا العدد خلال الساعات الـ24 الماضية 1595 حالة.

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وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1595 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 30251 شخصا، منهم 24% من السعوديين و76% من غير السعوديين.

ولفت العبد العالي إلى أن 14% من الحالات الجديدة سجلت لدى إناث و86% لدى ذكور.

ويمثل معدل اليوم أول انخفاض لوتيرة زيادة الإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة منذ يوم 22 أبريل، ويأتي بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية 30 أبريل 1351، وفي 1 مايو 1344، وفي 2 مايو 1362، وفي 3 مايو 1552، وفي 4 مايو 1645، ما يمثل رقما قياسيا. 

وذكر العبد العالي أن 24620 من الحالات المسجلة تعتبر نشطة ومنها 143 تعد حرجة.

وأفاد المسؤول الصحي بتسجيل 9 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن كان هذا المعدل على مستوى 7 حالات في إحصائية 1 و2 مايو، و8 حالات يوم 3 مايو، و7 حالات في 4 مايو، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا في المملكة إلى 200 حالة وفاة.

وأعلن العبد العالي عن رصد 955 حالة شفاء جديدة، في أكبر ارتفاع لهذا المؤشر منذ بدء التفشي في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 5431 شخصا.

المصدر: RT

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