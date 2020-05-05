سوريا.. اغتيال 9 عناصر أمنية في درعا والسلطات تمنح مهلة لتسليم القاتل

تواصل الشرطة السورية عملية تعقب وملاحقة لشخص قتل 9 عناصر أمنية أمس الإثنين في ريف درعا، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية.

وأفادت مراسلتنا بأن الجيش السوري أعطى اللجنة المركزية المسؤولة عن التسويات، "مهلة حتى صباح اليوم الثلاثاء، لتسليم الملقب بـ "الصبيحي" و15 آخرين شاركوا بقتل عناصر مخفر مزيريب، وإلا سيتم تحريك القطع العسكرية لتطويق المنطقة والبدء بحملة عسكرية.

إقرأ المزيد

يذكر أن 9 عناصر أمنية من مديرية ناحية المزيريب، قتلوا أمس الاثنين، إثر هجوم مجموعة مسلحة عليهم، حيث قامت بخطفهم وقتلهم رميا بالرصاص ومن ثم إلقاء جثثهم في منطقة المزيريب بريف درعا.

المصدر: وكالات