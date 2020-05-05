اليمن.. إصابتان جديدتان بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع إلى 12 حالة

أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا تسجيل حالتي إصابة مؤكدة جديدتين بفيروس كورونا في محافظة حضرموت بجنوب شرقي البلاد، ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 12 حالة.

تسجيل حالتي إصابة جديدة مؤكدة بفيروس #كورونا في #حضرموت ما يرفع عد الحالات المؤكدة في #اليمن إلى 12حالة منذ العاشر من إبريل الماضي.

الحالات الجديدة تتلقى الرعاية الطبية في مركز العزل الصحي بالمكلا، وتقوم فرق الرصد بحصر المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم. — اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) May 4, 2020

وقالت اللجنة في بيان نشرته على صفحتها في "تويتر" إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 12 حالة منذ تسجيل أول حالة في العاشر من إبريل الماضي.

وأضافت اللجنة أن الحالتين الجديدتين تتلقيان الرعاية الطبية في مركز العزل الصحي بمدينة المكلا عاصمة المحافظة، وتقوم فرق الرصد بحصر المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

هذا وقد أعربت الأمم المتحدة، في وقت سابق، عن مخاوفها من انتشار فيروس كورونا في اليمن، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه، ومن احتمال اجتياحه للبلد الذي يشكو من انهيار في مؤسساته الصحية في ظل الحرب والفقر وغياب الدولة الواحدة.

المصدر: وكالات