بتوجيه من السيسي.. الجيش المصري يرسل مستلزمات طبية وأدوية إلى السودان

قام الجيش المصري بإعداد وتجهيز شحنة كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوية من أجل إرسالها إلى السودان لمساعدته في مكافحة فيروس كورونا، حسبما أوردت الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين.

وأوردت الرئاسة، عبر صحفتها في "فيسبوك"، أن القيادة العامة للقوات المسلحة قامت "بإعداد وتجهيز أربع طائرات عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية"، مقدمة من مصر إلى السودان في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن ذلك جاء "في إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وكشفت الرئاسة المصرية أن شحنة المساعدات تشمل "كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني في ظل أزمة نقص الأدوية ومستلزمات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومساعدتها في الحد من تزايد أعداد الإصابات والوفيات بها".

ناصر حاتم

المصدر: RT