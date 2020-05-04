 
مباشر
عاجل
"سانا": وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في حلب

دمشق: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء حلب

أخبار العالم العربي

دمشق: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء حلب
Reuters SANA
إطلاق صاروخ من منظومة سورية للدفاع الجوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nsyu

أفادت دمشق، مساء اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء مدينة حلب.

إقرأ المزيد
دمشق تعلن عن عدوان صاروخي إسرائيلي على أهداف في سوريا من أجواء الجولان
دمشق تعلن عن عدوان صاروخي إسرائيلي على أهداف في سوريا من أجواء الجولان

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف مركز البحوث في منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.

وتأتي هذه العملية استمرارا لسلسلة الهجمات التي شنتها إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، بينما قالت مصادرة غربية إن الضربات تستهدف القوات المدعومة إيرانيا التي توسع وجودها في الأراضي السورية.

وسبق أن تعهدت الحكومة الإسرائيلية وخاصة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمنع إيران والقوات الموالية لها من التمركز عسكريا في سوريا.  

المصدر: سانا + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا