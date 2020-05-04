السودان يعين أول سفير لدى الولايات المتحدة منذ نحو ربع قرن (صورة)

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، إن الخرطوم عينت أول سفير لدى الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن، في خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين بعد عداء استمر عشرات السنين.

وتعهد البلدان بتعزيز العلاقات بينهما بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير أثناء انتفاضة قبل عام.

وقالت الخارجية السودانية إنها اختارت الدبلوماسي المخضرم نور الدين ساتي سفيرا في واشنطن وإن السلطات الأمريكية وافقت على ترشيحه.

وساتي دبلوماسي مخضرم عمل سفيرا للسودان في باريس مطلع التسعينات ومن ثم تقاعد والتحق بالأمم المتحدة وعمل في بعثاتها لحفظ السلام في الكونغو الديموقراطية، ورواندا.

وفي ديسمبر 2019، صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن البلدين سيتبادلان السفراء.

سفير السودان لدى أمريكا د.نور الدين ساتي



أكاديمي واستاذ جامعي وسفير ودبلوماسي عمل بمواقع مختلفة بالخارجية السودانية وبعثاتها بالخارج وخلال عمله بباريس تم تسليم كارلوس للحكومة الفرنسية، قاد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في بوروندي، كما شغل عدة مواقع باليونسكو ومكاتبها في الخارج pic.twitter.com/49SDkW0flM — M.MUTWALI (@Mutwali13) May 4, 2020

جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية أدرجت السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993 بسبب مزاعم بأن حكومة البشير كانت تدعم جماعات إسلامية متشددة، مما جعل السودان غير مؤهل لتخفيف الديون أو الحصول على التمويل الذي يحتاج إليه بشدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وفي العام الماضي أفاد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن قد تستبعد السودان من القائمة لكن يتعين تصديق الكونغرس الأمريكي على مثل هذه الخطوة.

المصدر: وكالات