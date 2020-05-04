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تونس.. مدير الصحة الوقائية يؤكد تسمم خاضعين للحجر الصحي

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تونس.. مدير الصحة الوقائية يؤكد تسمم خاضعين للحجر الصحي
Reuters
تونس
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أكد مدير الصحة الوقائية في تونس محمد الغضباني، اليوم الاثنين، تسجيل تسمم غذائي لدى 25 من المقيمين بالحجر الصحي الإجباري بإحدى النزل في سوسة.

وأضاف محمد الغضباني في تصريح لـ"موزاييك أف أم" أن حالتهم مستقرة حاليا.

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وأوضح أن أعوان الصحة قاموا بأخذ عينات من المصابين لإجراء تحاليل والكشف عن أسباب التسمم، التي رجح أن تكون ناجمة عن طريقة إعداد الطعام.

كما بين أنه تم إتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل الإحاطة بهم، خاصة وأن حالتهم النفسية مهتزة نسبيا، بسبب الحجر الإجباري.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية يوم الأحد تسجيل 4 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس، 1013 حالة مؤكدة، من بينها 328 حالة شفاء و42 حالة وفاة و643 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وأشارت إلى أنه قد تم إجراء 24406 تحليلا مخبريا منذ ظهور المرض في البلاد.

ولفتت الوزارة، إلى أن عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش بلغ 25 مصابا.

المصدر: RT + "موزاييك أف أم"

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