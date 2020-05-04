 
مباشر

مصدر في الخارجية القطرية لـ"سبوتنيك": الأنباء حول الانقلاب في قطر كاذبة

أخبار العالم العربي

مصدر في الخارجية القطرية لـ
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nsuq

أفاد مصدر في وزارة الخارجية القطرية، اليوم الإثنين، بأن الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام حول الانقلاب في قطر هي مجرد حشو إعلامي.

وقال المصدر في تصريح لوكالة سبوتنيك: "إنها أخبار كاذبة"​​​.

هذا وظهر في وقت سابق من اليوم، في وسائل الإعلام، شريط فيديو يُزعم أن تم تصويره صباح اليوم في منطقة الوكرة، سُمعت فيه أصوات إطلاق نار وتداول النشطاء على أنه انقلاب في قطر.

 المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا