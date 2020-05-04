مصدر في الخارجية القطرية لـ"سبوتنيك": الأنباء حول الانقلاب في قطر كاذبة

أفاد مصدر في وزارة الخارجية القطرية، اليوم الإثنين، بأن الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام حول الانقلاب في قطر هي مجرد حشو إعلامي.

وقال المصدر في تصريح لوكالة سبوتنيك: "إنها أخبار كاذبة"​​​.

هذا وظهر في وقت سابق من اليوم، في وسائل الإعلام، شريط فيديو يُزعم أن تم تصويره صباح اليوم في منطقة الوكرة، سُمعت فيه أصوات إطلاق نار وتداول النشطاء على أنه انقلاب في قطر.

إطلاق نار كثيف ومروحيات في منطقة #الوكره في #الدوحة#قطر

هُناك مصادر تقول إنه #انقلاب_في_قطر

وأخرى تقول إن #حمد_جاسم بن جبر حاول الانقلاب بالتضامن مع عسكر الصملي بعد أمر تميم بن حمد التحقيق في فساد مالي واداري بشركاته

طول عمرهم خيانات

شيل ابوك حط ابوك عالحكم

الله يحمي شعب #قطرpic.twitter.com/MGRsWJaDg1 — ‎مساعد بن سعد السحيمي ALSOHIMI (@Musaid_AlSohimi) May 4, 2020

المصدر: سبوتنيك