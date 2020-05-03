 
مباشر
عاجل
ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات في المكسيك

وزارة النقل السورية: بدء رحلات لإجلاء السوريين الراغبين بالعودة منذ يوم الاثنين

أخبار العالم العربي

وزارة النقل السورية: بدء رحلات لإجلاء السوريين الراغبين بالعودة منذ يوم الاثنين
Facebook@syrianaviation
طائرة تابعة لشركة "السورية للطيران"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nsqo

أعلنت وزارة النقل السورية أن "السورية للطيران" ستبدأ يوم الاثنين تسيير رحلات لإجلاء السوريين الراغبين بالعودة من عدة دول.

إقرأ المزيد
وصول أول طائرة تقل سوريين عالقين في الخارج
وصول أول طائرة تقل سوريين عالقين في الخارج

وقالت الوزارة إن يوم غد الاثنين ستنطلق رحلة من الإمارات العربية المتحدة، وأوضحت أن ذلك سيتم وفق القوائم التي تم تسجيلها عبر وزارة الخارجية والمغتربين لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية.

وأشارت إلى أن الرحلات ستتم على عدة أيام و"ضمن شروط وإجراءات صحية ملزمة وإشراف طبي من وزارة الصحة السورية".

ونوهت الوزارة بأن على الركاب الاكتفاء "بوضع زجاجات مياه فقط دون أي طعام أو احتكاك مع ركاب الطائر خلال ساعات الطيران"، وطلبت من الراغبين بالسفر "اصطحاب الكمامات والقفازات معهم، والالتزام التام بالتعليمات والتدابير الصحية التي ستعطى في المطار وعلى متن الطائرة".

كما طلبت الوزارة من الركاب أن يكونوا في مطار الشارقة قبل موعد الرحلة بسبع ساعات لإجراء الفحوص الطبية لفيروس كورونا.

أسامة يونس

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا