وزارة النقل السورية: بدء رحلات لإجلاء السوريين الراغبين بالعودة منذ يوم الاثنين

أعلنت وزارة النقل السورية أن "السورية للطيران" ستبدأ يوم الاثنين تسيير رحلات لإجلاء السوريين الراغبين بالعودة من عدة دول.

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وقالت الوزارة إن يوم غد الاثنين ستنطلق رحلة من الإمارات العربية المتحدة، وأوضحت أن ذلك سيتم وفق القوائم التي تم تسجيلها عبر وزارة الخارجية والمغتربين لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية.

وأشارت إلى أن الرحلات ستتم على عدة أيام و"ضمن شروط وإجراءات صحية ملزمة وإشراف طبي من وزارة الصحة السورية".

ونوهت الوزارة بأن على الركاب الاكتفاء "بوضع زجاجات مياه فقط دون أي طعام أو احتكاك مع ركاب الطائر خلال ساعات الطيران"، وطلبت من الراغبين بالسفر "اصطحاب الكمامات والقفازات معهم، والالتزام التام بالتعليمات والتدابير الصحية التي ستعطى في المطار وعلى متن الطائرة".

كما طلبت الوزارة من الركاب أن يكونوا في مطار الشارقة قبل موعد الرحلة بسبع ساعات لإجراء الفحوص الطبية لفيروس كورونا.

أسامة يونس

المصدر: RT