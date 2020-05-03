قيادي حوثي يدعو التحالف العربي للالتزام بوقف إطلاق النار ويحمله مسؤولية تفشي كورونا

دعا القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، اليوم الأحد، التحالف العربي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن من جانبه، والممدد في 24 أبريل الماضي لمدة شهر.

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وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، ورئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، في تغريدة على "تويتر": "‏على تحالف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه، التوقف وتطبيق ما يعلن من طرف واحد، بدلا من الحديث عن مزاعم خروقات لإعلان وقف وهمي لا أساس له من الصحة"​​​.

على تحالف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه

التوقف وتطبيق مايعلن من طرف واحد بدلا من الحديث عن مزاعم خروقات لإعلان وقف وهمي لا أساس له من الصحة

ونؤكد تحميل العدوان مسؤلية كل حالة ل #كوفيد19

بالجمهورية اليمنية

والإجرام الذي يمارسه يوميامن قصف ومعارك بريةوحصار — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 3, 2020

وحمل الحوثي التحالف "مسؤولية كل حالة لـ كوفيد 19 بالجمهورية اليمنية، والإجرام الذي يمارسه يوميا من قصف ومعارك برية وحصار".

من جهته أعلن التحالف العربي في اليمن، بقيادة السعودية، اليوم الأحد، أن "الانتهاكات الحوثية" لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة بلغت 92 انتهاكا، في حين بلغ إجمالي "الانتهاكات من قبل الحوثيين" لوقف إطلاق النار منذ إعلانه في 8 أبريل الماضي، 2216 انتهاكا.

وكان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل الجاري، وجاء ذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

المصدر: وكالات