تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية، مساء اليوم السبت، عن رصد 3 حالات جديدة للإصابات بفيروس كورونا في أراضي اليمن ليصل العدد الإجمالي للمصابين المسجلين إلى 10 حالات.

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وأفادت "اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا" التابعة للحكومة اليمنية، في بيان: "تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اثنتان منها في العاصمة المؤقتة عدن، والثالثة في محافظة تعز لأحد المخالطين لحالة الإصابة التي أعلن عنها يوم أمس".

وأضاف البيان: "الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية وقامت فرق الرصد بحصر المخالطين وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم".

وسجلت في اليمن حتى الآن، حسب البيانات الرسمية، 10 إصابات بفيروس كورونا بينها حالتا وفاة وشفاء واحدة.

وسبق أن أعلنت سلطات ولاية تعز اليمنية، السبت، عن عدة إجراءات احترازية تأتي بهدف الحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، بعد رصد أول إصابة بالوباء في المحافظة يوم الجمعة.

وتخضع أراض واسعة في اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء لسيطرة قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية التي تحارب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، منذ العام 2014.

المصدر: RT