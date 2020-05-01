"عصير الملوك".. نائب مصري سابق يثير الجدل والسخرية بوصفه لعلاج لفيروس كورونا (فيديو)

في ظل تفشي وباء كورونا في أنحاء المعمورة تقام عدة تجارب سواء سريرية أو بحثية في العالم لإيجاد علاج فعال ضد كوفيد-19، لكن لم يتوصل حتى الآن لعلاج ولقاح فعال، ينهي معاناة الكثيرين.

في مصر، أعلن عضو مجلس نواب السابق، محمود يوسف "أبو الليل" عن اكتشافه لعلاج لفيروس كورونا، متمثل باستخدام عصير البرسيم، المعروف شعبيا بـ "عصير الملوك"، وهو ما أثار جدلا وسخرية بشأن هذه الوصفة.

وجاء إعلان عضو مجلس النواب السابق خلال، مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، مؤكدا على أن العصير مفيد لزيادة المناعة، وأن مرضى كورونا محتاجون لزيادة المناعة لمقاومة المرض.

من الجدير ذكره أن منظمة الصحة العالمية، حذرت مرارا من استخدام وصفات غير مثبتة من الناحية العلمية على مرضى فيروس كورونا المستجد، كما أصدرت دول عدة تشريعات جديدة تعاقب كل من ينشر أخبارا كاذبة بشأن المرض أو علاجه.

وتحذر قناة RT متابعيها من اللجوء إلى وصفات علاجية خارج المستشفيات، أو بدون إذن المختصين في مجال الطب لعلاج هذا المرض.

ناصر حاتم

المصدر: RT