فرنسا: الإصلاحات في لبنان ضرورة ومستعدون لدعمها

شددت الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة، على ضرورة أن تمضي الحكومة اللبنانية في تطبيق الإصلاحات المطلوبة لإنعاش البلاد.

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وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، في بيان لها عن استعداد باريس لدعم جهود الحكومة اللبنانية في هذه المسألة.

ووصف البيان قرار حكومة بيروت تبني خطة إصلاحية والتوجه إلى صندوق النقد الدولي بطلب المساعدة بأنه "مهم لإيجاد حل للأزمة الكبرى التي تواجهها البلاد".

وتابع: "من الملح الآن أن يتم تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإنعاش البلاد، وبالتالي جعل تلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني أمرا ممكنا".

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن باريس لا تزال على اتصال مع شركائها الدوليين، مجددة تمسكها بسيادة لبنان واستقراره وأمنه، كأمر ضروري لإبعاده عن الأزمات الجارية في سياق التوترات الإقليمية.

المصدر: RT