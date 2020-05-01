مصر تجلي مواطنيها من إثيوبيا

أجلت مصر عدد من المواطنين المصريين العالقين في إثيوبيا، حيث استقبل مطار مرسى علم الدولي، رحلة طيران تقلهم.

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واستقبل المطار العالقين في إثيوبيا وكينيا، وبلغ عددهم 136 راكبا مصريا، ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية.

وتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم، وتوجد فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة 14 يوما.

المصدر: وسائل إعلام مصرية