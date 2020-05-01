مراسلنا: سماع دوي انفجارات قوية في حمص

أفاد مراسلنا في سوريا بسماع دوي انفجارات في محيط محافظة حمص، وسط أنباء بوقوع انفجار في مستودع أسلحة شرق المدينة.

وقال محافظ حمص طلال برازي، إن أصوات الانفجارات المسموعة وقعت في المدخل الجنوبي للمدينة نتيجة اعتداء على أحد المواقع العسكرية شرق المدينة لم تعرف طبيعته بعد أدى لحدوث انفجارات وخروج أعمدة دخان من الموقع وتساقط لقذائف في محيطه وإصابة عدد من المدنيين المارين.

إقرأ المزيد

من جهتهم تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بوقوع انفجارات مصدرها من محيط معسكر ابن الهيثم على طريق تدمر.

🔴 أصوات إنفجارات تسمع في #حمص

مصدرها محيط معسكر إبن الهيثم على طريق تدمر. — ربيع (@rabiih) May 1, 2020

المصدر: وكالات