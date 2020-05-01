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مراسلنا: سماع دوي انفجارات قوية في حمص

أخبار العالم العربي

مراسلنا: سماع دوي انفجارات قوية في حمص
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أفاد مراسلنا في سوريا بسماع دوي انفجارات في محيط محافظة حمص، وسط أنباء بوقوع انفجار في مستودع أسلحة شرق المدينة.

وقال محافظ حمص طلال برازي، إن أصوات الانفجارات المسموعة وقعت في المدخل الجنوبي للمدينة نتيجة اعتداء على أحد المواقع العسكرية شرق المدينة لم تعرف طبيعته بعد أدى لحدوث انفجارات وخروج أعمدة دخان من الموقع وتساقط لقذائف في محيطه وإصابة عدد من المدنيين المارين.

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من جهتهم تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بوقوع انفجارات مصدرها من محيط معسكر ابن الهيثم على طريق تدمر.

مراسلنا: سماع دوي انفجارات قوية في حمص

 

المصدر: وكالات

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