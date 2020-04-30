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مجلس الشعب السوري يحدد بدء دورته القادمة ويؤجل انعقاد الجلسات

أخبار العالم العربي

مجلس الشعب السوري يحدد بدء دورته القادمة ويؤجل انعقاد الجلسات
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جلسة لمجلس الشعب السوري
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أصدر رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان)، حمودة صباغ، قرارا يحدد بدء الدورة 13 للمجلس دون الجلسات.

وحسب القرار فإن الدورة العادية 13 للمجلس تبدأ يوم الأحد القادم، على أن يحدد لاحقا موعد بدء انعقاد الجلسات.

مجلس الشعب السوري يحدد بدء دورته القادمة ويؤجل انعقاد الجلساتبيان رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ

ويوضح القرار أن ذلك يأتي بناء على النظام الداخلي واقتراح مكتب المجلس، و"حرصا على السلامة العامة وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة بمواجهة فيروس (كورونا)، وعلى مقتضيات المصلحة العامة".

وكانت الدورة 12 للمجلس انتهت في 22 من الشهر الماضي.

أسامة يونس

المصدر: RT

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