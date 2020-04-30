السعودية تكثف اجراءاتها الوقائية في الحرمين الشريفين

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، من إجراءاتها الاحترازية والوقائية عقب صدور الموافقة على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة شؤون الحرمين، هاني بن حسني حيدر: "الرئاسة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية بهدف منع انتشار فيروس كورونا، منها فحص جميع الداخلين للمسجد الحرام، إلى جانب تركيب كاميرات مخصصة للقراءة الحرارية تعمل على مدار الساعة على مداخل الأبواب الرئيسية".

وأضاف: "من ضمن الإجراءات الاحترازية، تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين خلال صلاة التراويح في صحن المطاف وكافة المصليات الداخلية، بحيث يكون بين كل شخص مسافة تقدر بمتر ونصف، وتوزيع الكمامات وأجهزة التعقيم في عموم المسجد الحرام".

وتابع: "كذلك شملت الإجراءات تدشين الرئيس العام تقنية التعقيم الحديثة "تك أوزون" لاستخدامها في تعقيم كسوة الكعبة المشرفة والمصليات والسجاد".

وأكد حيدر، على أن الرئاسة مستمرة في عملها من خلال بث الدروس العلمية والمحاضرات عبر المنصة الافتراضية، وكذلك الاستمرار بترجمة خطب الجمعة والدروس والمحاضرات.

المصدر: "سبق"