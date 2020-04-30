لبنان يأمل في الحصول على برنامج دعم من صندوق النقد

قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب، إن برنامج إصلاح وافقت عليه الحكومة سيستخدم لطلب برنامج من صندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصاد على اجتياز أزمة حادة قد تمتد لما يصل إلى خمس سنوات.

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وأشار إلى أن لبنان سيتفاوض بشأن برنامج مع صندوق النقد على أساس خطة الإنقاذ، مشيرا إلى أن "هدف الخطة التي أقرتها الحكومة، إطلاق مفاوضات مع حملة السندات وهذا سيستغرق 6-9 أشهر".

وأضاف متحدثا للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن حجم ما سيقدمه صندوق النقد سيتم تحديده من خلال المفاوضات.

وأكد دياب أن أحدا من الوزراء لم يعترض على التوجه إلى صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن "برنامج صندوق النقد إذا حصلنا عليه إن شاء الله سيساعدنا على تجاوز هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة".

من جهة أخرى، قال دياب أن سعر الصرف ليس قرارا للحكومة بل قرار للبنك المركزي.

المصدر: RT + رويترز