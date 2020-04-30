مجلس الأمن يؤكد على التزامه بوحدة اليمن والحكومة ترحب

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه الشديد إزاء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن الإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات جنوب البلاد.

وأكد بيان صادر عن أعضاء المجلس، التزامهم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

من جانبها رحبت الحكومة اليمنية بالموقف الأممي، وقالت الخارجية اليمنية في بيان، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض: "‏نرحب ببيان مجلس الأمن الصادر اليوم والذي أعرب عن القلق الشديد إزاء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي ما اسماه "الإدارة الذاتية للجنوب" وأكد التزام المجتمع الدولي القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه"​​​.

وأضافت: "كما نرحب بمواقف المملكة العربية السعودية وبكافة البيانات الصادرة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي أعربت بوضوح عن ضرورة عودة الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن إلى ما قبل الإعلان الأخير للمجلس الانتقالي وضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه".

وشددت الخارجية على "ضرورة انصياع المجلس الانتقالي وانهاء تمرده المسلح وإلغاء إعلانه غير الدستوري والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ومقتضياته وفقا للمصفوفة المزمنة التابعة له والتوقف الفوري عن أي إجراءات او ممارسات من شأنها تعطيل وتقويض عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن".

وأشارت إلى "الوضع الصعب الذي تعيشه عدن جراء الكوارث الطبيعية وانتشار جائحة فيروس كورونا بعد اكتشاف حالات جديدة في المحافظة".

وأكدت "ضرورة تحكيم العقل ومراعاة الظرف الكارثي الذي ينتظر عدن في حال استمر المجلس الانتقالي في سلوكياته المتهورة والخارجة عن القانون".

المصدر: سبوتنيك