 
مباشر

اليمن يسجل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

اليمن يسجل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nrua

 أعلنت وزارة الصحة اليمنية الأربعاء عن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء في العاصمة المؤقتة عدن.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت السلطات عن رصد خمس حالات إصابة بالفيروس في عدن وذلك بعدما قالت الأمم المتحدة إنها تخشى من انتشار الفيروس دون رصده في بلد يواجه فيه الملايين خطر المجاعة وضعف الرعاية الطبية.

وقررت السلطات فرض حظر تجول شامل لثلاثة أيام في المدينة، بعد اكتشاف الإصابات هناك.

وأكد مراسل RT في اليمن أن حظر التجول فرض اعتبارا من منتصف الليل ولمدة ثلاثة أيام، مع إغلاق المراكز التجارية والأسواق لمدة أسبوعين.

وجاء هذا القرار عقب إعلان اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على حسابها الرسمي في "تويتر"، عن تسجيل الإصابات المذكورة.

المصدر: RT+ رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا