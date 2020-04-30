اليمن يسجل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليمنية الأربعاء عن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء في العاصمة المؤقتة عدن.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت السلطات عن رصد خمس حالات إصابة بالفيروس في عدن وذلك بعدما قالت الأمم المتحدة إنها تخشى من انتشار الفيروس دون رصده في بلد يواجه فيه الملايين خطر المجاعة وضعف الرعاية الطبية.

وقررت السلطات فرض حظر تجول شامل لثلاثة أيام في المدينة، بعد اكتشاف الإصابات هناك.

وأكد مراسل RT في اليمن أن حظر التجول فرض اعتبارا من منتصف الليل ولمدة ثلاثة أيام، مع إغلاق المراكز التجارية والأسواق لمدة أسبوعين.

تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس #كورونا في العاصمة المؤقتة #عدن، وسيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي لاحقاً. — اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) April 29, 2020

وجاء هذا القرار عقب إعلان اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على حسابها الرسمي في "تويتر"، عن تسجيل الإصابات المذكورة.

المصدر: RT+ رويترز