فلسطينيو الخط الأخضر يحيون يوم النكبة "افتراضيا"

أحيا الفلسطينيون داخل الخط الأخضر اليوم الخميس الذكرى 72 للنكبة، بمسيرات رقمية إلى 531 بلدة مهجرة في الوطن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتفادي خطر الإصابة بكورونا.

وشاركهم في النشاط ممثلون عن دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية وعن مخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال المسيرات الافتراضية، تم رفع أعلام فلسطين وبث النشيد الوطني، وقام المشاركون، برحلات بالفيديو إلى القرى المهجرة، علما بأن هناك نحو 350 ألف فلسطيني يعيشون داخل الخط الأخضر، لكنهم يعتبرون مهجرين، لأن بلداتهم هدمت ولا يستطيعون العيش فيها.

وانطلقت المسيرات الرقمية بمبادرة من "جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين" ودعم اللجنة العليا لمتابعة شؤون المواطنين العرب، والقائمة المشتركة للأحزاب العربية في الكنيست.

وقال رئيس الجمعية سليمان الفحماوي من قرية أم الزينات في قضاء حيفا، إن "تنظيم مسيرة العودة الـ23 بصيغة رقميّة، يتم لأول مرة هذا العام، نظرا لظروف الحجر الصحي، الذي تسبب بها انتشار فيروس كورونا المستجد".

من جهته، قال رئيس المتابعة محمد بركة، وهو من عائلة مهجرة من صفورية، إن "شعبنا يبدأ اليوم وغدا إحياء ذكرى نكبته، بموجب قولنا، إن (يوم استقلالهم هو يوم نكبتنا)".

ولفت بركة، إلى أن "القضية الفلسطينية تواجه هذه السنة واحدة من أخطر المؤامرات لإجهاضها وتثبيت الاحتلال، وتعميق هوة الشرخ بين قطاع غزة والضفة".

واقترح على أعضاء الفصائل الفلسطينية، أن "يثوروا على الانقسام وأن يمارسوا الضغوط على قياداتهم حتى ينهوا الانقسام ويتوصلوا إلى الوحدة".

المصدر: "الشرق الأوسط"