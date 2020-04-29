الجيش الإسرائيلي: مستمرون في نشاطنا السري في سوريا

قال رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي الجنرال أهارون حليوة، إن الأنشطة السرية لإسرائيل في سوريا مستمرة، وتنجح بشكل كبير في العمل على إخراج الإيرانيين منها.

وأضاف حليوة في حوار مطول مع موقوع "واللا"، مساء الأربعاء: "الرئيس السوري بشار الأسد يفهم، أو بدأ يفهم أن الإيرانيين الذين جاؤوا لمساعدته بالحرب ضد تنظيم داعش بهدف إنقاذه، هم أنفسهم اليوم الذين يشكلون خطرا على استمرار حكمه، خصوصا وأنهم يشكلون خطرا كبيرا على قدرته لإعادة إعمار سوريا".

وحول احتمالية حدوث تصعيد بين إسرائيل ولبنان، قال حليوة: "نصر الله يدرك جيدا الثمن الذي سيدفعه حزب الله ولبنان جراء أي تصعيد مع الجيش الإسرائيلي".

وأكد أن نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان مستمر، والوجود الإيراني في سوريا لم يختف.

وأضاف أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، يفهم جيدا أن إسرائيل لن تسمح له بأي تصعيد، وبأن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بوجود صواريخ دقيقة لدى الحزب.

وأشار إلى أن "نصر الله ليس غبيا، فهو يدرك جيدا قدراتنا الاستخباراتية وقوة الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات العسكرية"، مؤكدا أن النشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا لم يتقلص في الفترة الأخيرة.

المصدر: سبوتنيك