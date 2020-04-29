سوريا تفرج عن 7 أردنيين كانوا موقوفين لديها

أعلنت الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء، أن سوريا أفرجت عن 7 موقوفين أردنيين وتم نقلهم إلى المملكة صباح اليوم.

وأضافت الوزارة أنه تم نقل المفرج عنهم عبر إجراءات راعت الاحتياطات الوقائية ضد جائحة فيروس كورونا، حيث سيمضون فترة الحجر الصحي في أماكن العزل.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز إن "السلطات المعنية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة استجابت مشكورة لطلب الأردن الإفراج عن الأردنيين الموقوفين، ما أسفر عن إطلاق سبعة منهم".

وثمن الفايز تعاون وزارة الخارجية السورية والجهات السورية المعنية في متابعة هذه القضية وشكرها على قرارها الإفراج عن المواطنين الأردنيين، "بما ينسجم مع العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وقال الفايز إن الخارجية مستمرة في أداء واجبها بمتابعة أوضاع المواطنين الأردنيين كافة في الخارج، وستظل تبذل كل جهد متاح لحل قضايا الموقوفين والمسجونين الأردنيين في الخارج.

المصدر: خبرني