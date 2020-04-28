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السعودية تدعو لعودة الأوضاع بجنوب اليمن لما قبل "الطوارئ"

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السعودية تدعو لعودة الأوضاع بجنوب اليمن لما قبل
Reuters SAUDI ROYAL COURT
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شدد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية باليمن إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي هناك.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأن جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء، شددت كذلك على ضرورة "تأكيد إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، الذي حظى بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من الأمم المتحدة".

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كما دعت الحكومة السعودية للعمل "على التعجيل" بتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية قد أصدر بيانا مماثلا أمس الاثنين، عبر فيه عن رفضه إعلان الانتقالي الجنوبي.

المصدر: واس

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